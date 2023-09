MotoGP | Gp India Gara, Aleix Espargarò: “Un peccato finire così”

Gp India MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò non ha concluso il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023.

Aleix, coinvolto nei contatti alla partenza, è riuscito a passare nono al primo giro per poi lottare per il sesto posto con Binder e avendo Mir (quinto) poco distante. A metà gara è stato purtroppo fermato da un problema tecnico, ora al vaglio dei tecnici Aprilia che hanno già escluso qualsiasi guasto al motore. L’esito della corsa ha poi mostrato la opportunità persa da Aleix di cogliere un bel piazzamento nei cinque.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP India MotoGP 2023

“Un peccato finire così il weekend. Sono stati tre giorni difficili ma oggi, nonostante tutto, me la potevo giocare in top-5 e mi sentivo abbastanza bene in sella. Il problema è arrivato all’improvviso, quello che ho notato durante tutto il weekend è stata la grande quantità di calore sulla moto e questo già in passato ci ha creato qualche problema. E’ qualcosa che dobbiamo analizzare perchè arriveranno altre gare con alte temperature, c’è poco tempo a disposizione ma spero che i ragazzi di Aprilia riescano a gestire la cosa”.

