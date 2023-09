MotoGP | Gp India Day 1, Vinales: “Importante essere passati in Q2”

GP India MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

Sin dalla prima sessione del mattino il circuito indiano si è rivelato molto tecnico e difficile da “leggere”, sia per i piloti, sia per i tecnici al box. La alternanza di rettilinei molto lunghi, con importanti fasi di frenata, di parti guidate e curve ampie ha subito chiarito l’importanza, ma anche la difficoltà, nel trovare un set ottimale per ogni fase del giro. I dati raccolti oggi permetteranno di affinare le scelte tecniche per la qualifica e per la Sprint di domani e migliorare l’assetto, ovviamente ancora da definire dopo solo due turni su una pista mai vista prima.

Dichiarazioni Maverick Vinales day 1 GP India MotoGP 2023

“È stato importante essere passati in Q2 ma devo ammettere che quanto a ritmo non sono riuscito a essere veloce quanto mi sarebbe piaciuto. Abbiamo fatto molte modifiche tra le due sessioni ma senza trovare un vero miglioramento, questo mi fa pensare che ci sia parecchio margine. Ho faticato soprattutto in frenata, un po’ per la pista sporca e la conseguente mancanza di grip e per il setting non ancora perfetto. So che i miei tecnici lavoreranno sulla RS-GP per darmi maggiore confidenza domani”.

