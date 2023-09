MotoGP | Gp India Day 1, Quartararo: “Non è iniziata benissimo”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio dell’India, 13esima tappa del Motomondiale 2023, con l’ottavo tempo.

Il #20 nel primo turno di libere ha percorso pochi giri a causa di un problema tecnico ad entrambe le moto. Ha avuto quindi solo il pomeriggi per imparare la pista e conquistare l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP India MotoGP 2023

“La giornata non è iniziata benissimo. Ho completato solo circa nove giri al mattino, quindi imparare questa pista difficile nel pomeriggio non è stato facile. Fisicamente la pista non è molto dura, è solo il caldo. Dovevo entrare subito in partita e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare direttamente in Q2, quindi è stata una bella giornata. Speriamo di poter lottare per un posto nelle prime tre file domani e lottare per un ottimo risultato nello Sprint.”