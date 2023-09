MotoGP | Gp India Day 1, Alex Marquez: “Non abbiamo raggiunto l’obiettivo Q2”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Prima giornata di prove complicata al Buddh International Circuit per Alex Marquez.

Il pilota del Team Gresini non è riuscito a portare la sua Ducati direttamente in Q2 e dovrà gioco-forza passare dalla Q1. Il #73 della “Rossa” a due ruote è comunque convinto di poter fare bene in un circuito che gli è piaciuto.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP India MotoGP 2023

“Oggi non abbiamo raggiunto l’obiettivo che era la Q2. La bandiera gialla all’ultimo tentativo ci ha penalizzato, ma succede quando te la giochi nelle fasi finali. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi abbiamo perso un po’ di tempo provando soluzioni che poi non sono state quelle più adeguate. Analizziamo bene i dati di oggi e domani saremo pronti. Il circuito mi piace, non è complicatissimo, ma è divertente e si può fare bene.”