MotoGP | Gp India Day 1, Marc Marquez: “Molti piloti faranno un passo avanti domani”

GP India MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il quarto tempo.

Terminando la prima sessione al secondo posto, Marc Marquez ha dimostrato di apprezzare il nuovo circuito. Affrontare i dossi della pista è stata la principale area di attenzione iniziale per Marquez e la sua squadra, l’otto volte campione del mondo ha impressionato con il livello di grip fornito dal circuito anche all’inizio del fine settimana. Migliorando di un intero secondo tra una sessione e l’altra.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP India MotoGP 2023

“Quando arriviamo su una nuova pista è vero che riesco a trovare velocemente il limite della pista. Dalle FP1 ero lì e nelle FP2 siamo riusciti a rimanere nelle prime posizioni anche se abbiamo perso un po’ di margine man mano che il grip generale aumentava. Ma alla fine siamo riusciti a ottenere un posto in Q2, che è l’obiettivo, ma penso che molti piloti faranno un passo avanti domani. Le prime tre file dello schieramento è l’obiettivo per domani e poi vediamo cosa succede nella Sprint. Il caldo qui è diverso rispetto ad altre piste ma non credo che sarà un grosso problema per domani, per la gara lunga di domenica bisognerà vedere”.

