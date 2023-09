MotoGP | Gp India Day 1, Bezzecchi: “Una pista davvero bellissima”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

Nella scia dei primissimi, solido e consistente dal mattino (P1 questa mattina ndr) e pronto a ridurre il gap domani. Grazie ad un miglior tempo sul giro di 1’45.202, centra la qualificazione diretta alla Q2 (11.45 am local time ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP India MotoGP 2023

“Una pista davvero bellissima, un po’ sporca in alcuni punti perché viene usata poco, ma molto molto bella e impegnativa. Stamattina sono partito subito forte, poi oggi pomeriggio speravo un’qualcosina meglio, ma l’obiettivo era la Top10. Il caldo ci ha messo a dura prova, ci dobbiamo abituare, ma sono contento. Il tracciato è difficile e tecnico: la curva uno soprattutto, dove è difficile fermarsi. Lì ho fatto molti errori. Poi il settore tre, spettacolare, con le due chicane e la lunga curva in banking. Non vedo l’ora di ritornare in pista domani.”