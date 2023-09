MotoGP | Gp India Day 1, Morbidelli: ” Ero fiducioso nella mia velocità”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 14esimo tempo.

Dopo un primo turno difficile, il pilota italo-brasiliano è riuscito a migliorare molto nel pomeriggio indiano, ma non abbastanza per conquistare l’accesso diretto alla Q2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP India MotoGP 2023

“Faceva molto caldo là fuori. A parte questo, è stata una bella giornata. Ho avuto una buona velocità con gomme usate e anche nel primo time attack. Ma in seguito le cose non sono andate bene. Molti rivali sono riusciti a migliorare. Ho migliorato un po’, passo dopo passo, time attack dopo time attack, ma non è bastato. Penso di aver guidato un po’ troppo da solo oggi. Ero fiducioso nella mia velocità e non sono riuscito a prendere la scia. Penso che sarebbe stato davvero utile entrare nella top 10.”