MotoGP | Gp India, Alex Marquez: “È un’incognita per tutti”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Alex Marquez dopo aver chiuso il Gp di Misano in undicesima posizione spera di rifarsi. Prossima tappa al Buddh International Circuit per IL Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023.

Sarà un weekend ricco di incognite. Su questa pista il Motomondiale non ha mai corso e l’unico modo che lo spagnolo ha avuto per studiare il layout è stato alla Play, chissà se questo basterà per riuscire a partire subito al top dalla prima sessione del venerdì.

Dichiarazioni Alex Marquez GP India MotoGP 2023

“India è un’incognita per tutti. Ci stiamo preparando come possiamo: giocando alla play, guardando gare di F1 e poi una volta lì proveremo ad adattarci il più velocemente possibile. E Motegi può essere molto favorevole con tutte quelle frenate. Arriviamo da due fine settimana positivi ma non perfetti e c’è tanta voglia di dimostrare il nostro valore e continuare a crescere”.