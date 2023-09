SBK | Gp Aragon Pirelli: arriva una nuova anteriore morbida

Superbike Spagna – Per il prossimo round del Campionato Mondiale FIM Superbike presso il circuito spagnolo di MotorLand Aragón, Pirelli introdurrà una nuova specifica anteriore di pneumatici in mescola morbida, denominata C0927, mai precedentemente utilizzata. Questa novità rappresenta un’evoluzione della precedente specifica B1148, che è stata la prima mescola “morbida” sviluppata da Pirelli per l’asse anteriore. Rispetto alla B1148, la C0927 presenta una nuova mescola che promette di offrire un livello di grip ancora superiore, pur mantenendo la stessa carcassa.

Per quanto riguarda le specifiche dei pneumatici:

Anteriore:

La mescola media SC1 sarà disponibile in quantità di 9 pezzi per pilota.

Sarà introdotta la nuova mescola SC0, specifica C0927, con 6 pezzi a disposizione di ogni pilota.

Posteriore:

Saranno confermate le soluzioni già utilizzate a Magny-Cours e in altre gare di quest’anno:

Due mescole super morbide, la SCX di gamma e la B0800 in sviluppo.

La mescola morbida SC0.

Le prime due saranno disponibili in 8 pezzi per pilota, mentre per la mescola SC0 i piloti avranno a disposizione 4 pezzi.

Inoltre, per la Superpole e la Superpole Race, sarà utilizzata la mescola SCQ di sviluppo C0004, che ha debuttato a Misano ed è stata successivamente adottata con successo anche a Imola e Magny-Cours da tutti i piloti nella gara da 10 giri della domenica.

