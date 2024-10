MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Marini: “Sorpreso dal nostro ritmo”

MotoGP GP Giappone Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in 13esima posizione.

Sabato in Giappone, Luca Marini ha raccolto i frutti del suo duro lavoro e di un approccio metodico, riuscendo a compiere notevoli progressi durante la giornata. Partito dalla 20ª posizione, l’unica possibilità era risalire la classifica mentre si preparava per lo Sprint di 12 giri.

Con condizioni di gara in continua evoluzione, mantenere la calma e la concentrazione era fondamentale. Girando a soli quattro decimi dal suo miglior tempo in gara (1’45.418), Marini è riuscito a risalire fino al 13° posto, ottenendo importanti riconoscimenti Honda.

Dichiarazioni Luca Marini GP Giappone Motegi Honda Repsol MotoGP 2024

“Sono rimasto sorpreso dal nostro ritmo; era molto vicino al gruppo davanti a me e la nostra posizione non è male, quindi devo essere soddisfatto di oggi quando guardiamo dove eravamo ieri e dove abbiamo iniziato la gara. Sapevamo che venendo qui il layout di questa pista sarebbe stato duro per noi, ma siamo stati in grado di combattere e fare progressi, che è la chiave. Ora dobbiamo controllare i dati degli altri piloti per vedere cosa stanno facendo di diverso. Altre cose da provare al mattino per fare un altro passo avanti, ma stiamo facendo progressi e siamo in grado di farlo in ogni gara ora”.

