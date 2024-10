MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Marini: “E’ stata una giornata positiva”

MotoGP GP Giappone Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone.

Joan Mir è entrato in Q1 determinato a conquistare un posto per la Q2, dopo aver fatto progressi nella sessione mattutina. Le difficili condizioni meteo, con pioggerelline intermittenti, hanno reso la sessione complicata, in cui Mir ha chiuso al settimo posto. Una partenza fulminea gli ha permesso di guadagnare subito diverse posizioni durante lo Sprint, ma un incidente ha vanificato quei progressi. Rimontando in sella, Mir ha mantenuto un ritmo impressionante, girando costantemente tra 1’45 e 1’45 basso, alla pari con i tempi dei primi dieci. Alla fine, però, si è ritirato dalla gara.

Dichiarazioni Luca Marini GP Giappone Motegi Honda Repsol MotoGP 2024

“È facile guardare alla nostra posizione ed essere arrabbiati, ma quando guardiamo a quello che è successo oggi è stata una giornata positiva. Al primo giro ho quasi fatto highside alla curva 10 e poi quando sono arrivato alla curva 11 non sono riuscito a fermarmi quindi sono finito nella ghiaia. Mi sono ripreso e dopo un paio di giri sono riuscito a scatenare davvero la mia velocità e devo dire che sono contento del mio ritmo. La velocità era la stessa dei ragazzi che lottavano nella top eight e dobbiamo essere contenti di quel livello di miglioramento. Una migliore posizione in griglia ci aiuterebbe molto. Domani mi sento fiducioso per la gara più lunga con la velocità che abbiamo mostrato oggi”.

4.7/5 - (43 votes)