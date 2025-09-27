MotoGP | GP Giappone Sprint Race, Marquez: “Nei primi giri ero teso”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Sprint Race chiusa al secondo posto quella di Marc Marquez a Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone.

L’otto volte iridato dopo primi giri un pò tesi, ha passato prima Joan Mir e poi Pedro Acosta, chiudendo alle spalle del dominatore della giornata, il team-mate Pecco Bagnaia.

Complice il decimo posto di suo fratello Alex, che non ha presi punti (ha chiuso decimo, ndr), domani ha molte possibilità di conquistare il nono Titolo iridato.

Gli basterà arrivare davanti ad Alex, o nel caso in cui non dovesse prendere punti, Alex non dovrebbe fare meglio di decimo.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Gara corretta, nel plan mi sento le spalle pesanti, nel 2019 ero più abituato a vincere. Sono stato troppo conservativo nei primi giri per non sbagliare, ero teso. Sono andato quarto, normalmente a sorpassare sono agile ma Mir e Acosta staccano fortissimo, ogni volta che provavo andavo lungo e perdevo mezzo secondo. Quando la gomma è calata è stato facile sorpassare Mir, con Acosta ha capito che arrivavo forte e non ha resistito all’attacco. Avevo tre moto davanti in scia, facevo fatica a fermarla perché la temperatura si è alzata ma è anche vero che non guidavo bene, quando non hai niente da perdere vai. E’ vero che c’è un altro match point ma se si fa prima è meglio! Domani vincere la gara non me ne frega niente, la priorità è provare a vincere il titolo.”

