MotoGP | Gp Giappone Prove Libere 1: Martin precede Augusto Fernandez

MotoGP Gp Giappone Prove Libere 1 – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Mobility Resort Motegi. Il pilota del team Prima Pramac Racing è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze ed ha registrato il suo best lap in 1:45.192, precedendo la KTM del team GASGAS di Augusto Fernandez (che ha saputo sfruttare la gomma nuova, ndr) e la Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi.

Quarto tempo per Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), a precedere Joan Mir, protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze per il pilota del team Repsol Honda. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ha concluso in sesta posizione davanti all’Aprilia di Maverick Vinales.

Ottavo Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) con la Yamaha di Fabio Quartararo e l’Aprilia di Raul Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP) a chiudere la TOP 10 dei tempi.

Solo tredicesimo Marc Marquez (Repsol Honda Team) con un distacco di oltre otto decimi dal leader della classifica. Torna in pista Alex Rins dopo il lungo stop a causa della frattura alla gamba. Il pilota del team LCR Honda sarà visitato dopo questo turno per valutare se sarà idoneo a continuare il weekend. A Motegi è presente anche Cal Crutchlow, test rider Yamaha che farà la wild card nel Gran Premio del Giappone.

Gli altri italiani: 11esimo Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP), 14esimo Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) e 20esimo Michele Pirro che sostituisce l’infortunato Enea Bastianini.

