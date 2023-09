Moto2 | Gp Giappone Prove 1: Chantra il più veloce

Moto2 Gp Giappone Prove 1 – Somkiat Chantra ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa classe Moto2, in programma a Motegi.

Il pilota del team IDEMITSU Honda Team Asia, ha registrato il suo best lap in 1:50.477 (tempo registrato con gomma nuova, ndr) precedendo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) e Filip Salac (QJMOTOR Gresini Moto2).

In quarta posizione, troviamo Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 Team), a precedere la Kalex di Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) e Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia). Settimo tempo per Izan Guevara (GASGAS Aspar Team), seguito da Fermin Aldeguer (GT Trevisan SpeedUp).

Chiudono la Top 10 dei tempi: Aron Canet (Pons Wegow Los40) e Joe Roberts (Italtrans Racing Team).

Gli altri italiani: 11esimo Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), Alberto Surra (Forward Racing Team) e 30esimo il campione del mondo MotoE, Mattia Casadei (Fantic Racing) che sostituisce l’infortunato Celestino Vietti.

