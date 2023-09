MotoGP | Gp Giappone, Pirro: “Spero di poter regalare più soddisfazioni alla squadra”

MotoGP GP Giappone Ducati – Dopo l’esperienza in India, Michele Pirro torna subito in sella alla Ducati per il Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023.

Michele Pirro sarà ancora una volta in sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini, che dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini e il GP dell’India sarà costretto a saltare anche l’appuntamento nel paese del sol levante.

Dichiarazioni Michele Pirro Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Sono contento di poter correre un altro Gran Premio con il Ducati Lenovo Team. Il GP dell’India della settimana scorsa è stato piuttosto difficile: era una pista nuova e anche fisicamente ho sofferto molto a causa del caldo. Ora andremo in Giappone, un tracciato che conosciamo e del quale abbiamo più dati a disposizione e perciò spero di potermi rifare e poter regalare più soddisfazioni alla squadra”.

