MotoGP | Gp Giappone, Morbidelli: “Cercherò di godermi al massimo questo fine settimana”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli, dopo la buona gara in India, spera di fare bene anche a Motegi, sede del Gran Premio del Giappone.

Il pilota italo-brasiliano ha dimostrato una buona velocità nella tappa indiana e spera di fare bene anche in occasione del Gp di casa della Yamaha.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Dopo un finale positivo per il team nel GP dell’India, siamo arrivati ​​in Giappone. E’ il GP di casa della Yamaha, quindi vogliamo provare a migliorare i risultati ottenuti la scorsa settimana. Ma prima di andare in pista, ho visitato la sede della Yamaha Motor Company a Iwata per salutare i dipendenti Yamaha poiché questo è il mio ultimo anno con loro. È stata una bella visita e cercherò di godermi al massimo questo fine settimana di gara.”