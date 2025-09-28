MotoGP | GP Giappone: la domenica perfetta di Ducati: vince Bagnaia, Marquez è Campione [VIDEO]
Gli highlights della gara
MotoGP GP Motegi Highights – Trionfo rosso a Motegi. Francesco Bagnaia conferma la vittoria della Sprint di ieri con un altro trionfo davanti al nuovo Campione del Mondo, Marc Marquez al quale è bastato il secondo posto per salire a nove titoli iridati, eguagliando Valentino Rossi.
Momenti di tensione sul finale di gara quando dalla moto di Bagnaia continuava ad uscire del fumo, ancora sconosciuta la causa.
Buona prestazione di Joan Mir che sale sul terzo gradino del podio, precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi che ha corso con il dolore causato dalla caduta di ieri nella Sprint. Quinto Franco Morbidelli con la Ducati VR46, davanti ad un’altra Ducati, quella del team Gresini di Alex Marquez.
Settimo Raul Fernandez con Aprilia Trackhouse, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo con la Honda di Johann Zarco e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login