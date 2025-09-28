MotoGP | GP Giappone Gara, Bezzecchi: “Sono triste, si poteva fare di più”

GP Giappone Motegi Aprilia Racing MotoGP 2025 – Gara in rimonta quella di Marco Bezzecchi al Mobility Resort Motegi, dove il pilota Aprilia che partiva nono, ha chiuso quarto.

Il pilota della casa veneta, ancora dolorante dopo l’incidente della Sprint Race innescato dal suo team-mate Jorge Martin (che si è fratturato la clavicola destra, ndr), avrebbe voluto fare di più, anche se ha riconosciuto che viste le condizioni rimane un buon risultato.

Ecco cosa ha detto il riminese ai microfoni di Sky Sport dove ha voluto ringraziare la sua squadra che ha dovuto lavorare molto vista la doppia caduta del venerdì e quanto successo nella gara Sprint.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Sono un po’ acciaccato, ieri è stata una brutta botta. La gamba destra è un macello, la schiena, il collo e le mani fanno male. La parte peggiore è la gamba destra. Sono triste perché questo weekend si poteva fare di più, non sono un fenomeno nel nascondere le cose. Ottima gara considerato il tutto ma mi dispiace. Il giorno dopo gli acciacchi si sentono di più, con tutti i giri della gara sopra. C’è delusione perché si poteva fare di più, oggi ho fatto il massimo. Ringrazio i ragazzi perché sto weekend gli ho fatto un sacco di danni e li ringrazio con il cuore.”

Foto: Valter Magatti

3.9/5 - (10 votes)