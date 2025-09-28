MotoGP | Marquez Campione del Mondo: la festa [VIDEO]
Grandi festeggiamenti per la Ducati e Marc Marquez, che vince il settimo Titolo in Top Class, nono in carriera
di Alessio Brunori28 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – A 32 anni, il Cabroncito riscrive la storia: è il quinto pilota più “longevo” a mettere le mani sul titolo MotoGP, e il sesto a riuscirci con due marchi diversi. Dopo aver dominato con Honda, ora trionfa anche in “Rosso” Ducati.
Sette titoli nella classe regina, nove in totale. Con questo trionfo, Marquez raggiunge Valentino Rossi. Sei anni dopo l’ultimo mondiale del 2019, torna sul tetto del mondo, dimostrando che il talento non ha “scadenza”.
Marquez non è tornato. Non se n’è mai andato. Ha solo aspettato il momento giusto per ruggire ancora. Sopra il video dei festeggiamenti.
