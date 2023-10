MotoGP | Gp Giappone Gara: pioggia, bandiere rosse e finte ripartenze, la vittoria va a Martin

MotoGP Gp Giappone Gara – Jorge Martin dopo la stratosferica pole e la vittoria nella Sprint Race si è aggiudicato anche il Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Mobility Resort Motegi.

La pioggia caduta poco prima del via ha mischiato le carte sin da subito costringendo tutti i piloti a cambiare moto dopo il primo giro, in favore di una con gomme rain. Il pilota del Team Pramac Ducati ha sin da subito tenuto un ritmo impressionante, con il solo Brad Binder che ha provato a tenere il passo, ma senza successo. La situazione, dopo un primo momento confusionario, si stabilizza a 18 giri dalla fine, quando Jorge Martin, dopo aver commesso un errore ad aver recuperato diverse posizioni, riesce a riportarsi al comando della gara. Una volta presa confidenza con le condizioni, il pilota spagnolo ha iniziato a spingere, diventando inarrivabile per Francesco Bagnaia.

A 12 giri dalla fine, l’intensificare della pioggia, costringe la Race direction ad esporre bandiera rossa. Dopo un tentativo di ripartenza, viste le condizioni la gara viene dichiarata conclusa, con la classifica della bandiera a scacchi assegnato tutti i punti (da regolamento, avendo completato più del 50% della distanza di gara).

Vince quindi Jorge Martin (Pramac Racing) davanti a Francesco Bagnaia (Ducati) e Marc Marquez (Honda).

Marco Bezzecchi (Mooney VR46) chiude quarto davanti ad Aleix Espargarò su Aprilia e Jack Miller su KTM.

Settimo Augusto Fernandez (GASGAS) davanti a Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Raul Fernandez (RNF). Fabio Quartararo completa la top ten.

Fuori dai punti Michele Pirro e Franco Morbidelli, che chiudono in 16esima e 17esima posizione.

Da segnalare le cadute di Johann Zarco e Brad Binder.

Francesco Bagnaia lascia il Giappone ancora in testa al mondiale ma il gap da Martin adesso e di soli 3 punti.

5/5 - (5 votes)