MotoGP | Gp Giappone Gara, Di Giannantonio: “Questo GP mi lascia un po’ di amaro in bocca”

MotoGP GP Giappone Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Una domenica complessa perché se da una parte le condizioni meteo hanno permesso a Di Giannantonio di correre senza troppi problemi alla spalla malconcia, dall’altro con pista asciutta l’obiettivo sarebbe potuto essere molto più alto.

Adesso una settimana di riposo e poi pronti per la prima tripletta che inizierà a Mandalika l’11 ottobre,.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Questo GP mi lascia un po’ di amaro in bocca… Avevamo un super feeling sull’asciutto mentre all’inizio di questa gara ho fatto fatica a fermare la moto e mi mancava un po’ di grip. Ero carico per la seconda partenza, con il team avevamo preparato una modifica che sicuramente mi avrebbe dato una gran mano. È un peccato non aver completato la gara, avevamo il potenziale per stare nella top5. Comunque guardiamo al positivo, due top10 in due giorni e ora torniamo a casa a riposare e mettere la spalla in perfette condizioni per il finale di stagione”.