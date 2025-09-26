MotoGP | GP Giappone Day 1, Fernandez: “L’obiettivo era la Top 10”

GP Giappone Motegi Trackhouse Racing MotoGP 2025 – Buona prestazione per il pilota Aprilia Trackhouse, Raul Fernandez che ha concluso il turno di Prove, conquistando l’accesso in Q2 grazie al nono tempo. Ecco le sensazioni del pilota spagnolo, rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“L’obiettivo era entrare nei primi 10, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e sono contento. Marco (Bezzecchi, ndr) sta facendo un anno incredibile, la differenza che fa con le altre Aprilia è che lui riesce ad entrare nelle prime file. A noi manca qualcosa il venerdì, stiamo arrivando, so quello che è perchè il passo con la media era simile. Per domani, con i suoi dati, posso capire due o tre punti e dopo da lì siamo più vicino”

Foto: Valter Magatti

3.9/5 - (10 votes)