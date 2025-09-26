MotoGP | Gp Giappone, Bagnaia: “Bel venerdì, ma aspettiamo la Sprint” [VIDEO]

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha iniziato col piede giusto il weekend del Gran Premio del Giappone, centrando direttamente la Q2.

Il tre volte iridato della Ducati, in pista con le ultime modifiche apportate alla sua Desmosedici nei test di Misano (forcelle e forcellone della GP 24, ndr), dopo il miglior tempo delle mattinata, ha chiuso settimo le pre-qualifiche, restando comunque cauto.

Il pilota piemontese vuole aspettare il sabato, qualifiche e Sprint Race per capire se la strada è veramente quella giusta, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Non è la prima volta quest’anno che il venerdì andiamo bene, quindi al momento sono abbastanza contento ma molto contenuto, voglio aspettare la gara di domani per vedere se riusciamo a essere competitivi. Sicuramente le prove fatte a Misano hanno aiutato un po’ ma dobbiamo aspettare domani. Avendo la giornata di test siamo riusciti a concentrarci su altre cose, sicuramente non è facile perché è tutto l’anno che andiamo dietro al feeling e abbiamo dovuto provare delle cose che non erano mai state nei nostri pensieri. Alla fine penso che aver quella giornata è stato fondamentale, possiamo essere contenti ma come ho detto è solo venerdì, bisogna aspettare la qualifica ma soprattutto la Sprint che è dove faccio più fatica di solito.”





