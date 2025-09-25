MotoGP | GP Giappone: Conferenza stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Giappone – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti alla diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio del Giappone. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 9:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti. Saranno presenti: Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Ai Ogura.

09:16 Marc Marquez: “Quando mi ritirerò un giorno i numeri conteranno ma voglio che la gente mi ricorderà come uno che ha dato tutto in pista. Con tutto quello che è successo, questo titolo ha un valore maggiore”

09:15 Marc Marquez: “Sento che può succedere qualcosa di grande qui dove ho già vinto ma al momento voglio vivere giorno per giorno. Dobbiamo entrare nel Q2, entrare nelle migliori file, vincere la Sprint o almeno fare podio perché Alex sarà della lotta”

09:15 Marc Marquez: “Sia a livello privato che professionale, essendo un pilota voglio provare adrenalina ma bisogna minimizzare il rischio sul proprio corpo”

09:14 Bezzecchi: “I test invernali erano stati difficili, quando le cose hanno iniziato ad andare meglio, tutto è cambiato per fortuna”

09:12 Marc Marquez: “E’ vero che sono molto vicino a chiudere un cerchio che è cominciato 5 anni fa con un infortunio molto grave, se non fosse questo weekend non sarebbe un disastro perché abbiamo altre occasioni davanti a noi”

09:09 Ai Ogura: “Sto bene, la caduta di Misano è stata forte ma per fortuna non ho infortuni. E’ il mio primo GP di casa su una MotoGP e voglio dare il 100% ai miei tifosi. Questo circuito è uno dei miei preferiti, adesso sono in MotoGP e i piloti sono molto più veloci rispetto alle categorie minori. La moto va bene in tutti i circuiti perciò, vedremo. Quello che sta facendo Marco sulla moto, aiuta tutti i piloti Aprilia, cerchiamo di prendere esempio da lui e trarre vantaggio da quello che sta facendo”

09:07 Marco Bezzecchi: “Felice di essere qui, lo scorso weekend è stato fantastico ma qui sappiamo che è una pista diversa. Sono fiducioso, mi piace la pista e non vedo l’ora di montare sulla moto. Ho dei ricordi molto belli, sono salito per la prima volta nella mia vita in Moto3. Spero di poter ripetere un altro bel weekend. Terzo posto nel Mondiale? Se devo essere onesto non guardo la classifica, ogni weekend dai sempre un’occhiata alla classifica, siamo stati competitivi per diversi weekend consecutivi. Speriamo di poter continuare a parlare della battaglia per il terzo posto a fine stagione”

09:03 Marc Marquez: “Mi piacerebbe lottare per la vittoria perché potrei avere la possibilità di chiudere il campionato. Mi aspetto Alex veloce ma la nostra mentalità e quella di affrontare il weekend per vincere il mondiale qui. Cercheremo di fare del nostro meglio, se non sarà questo weekend, aspetterò. Il valore di un titolo è sempre lo stesso, quello del 2013 è stato importante ma è vero che questo sarà il titolo nel quale sono riuscito a voltare pagina sul periodo più difficile della mia carriera. Gli ultimi anni sono stati difficili, alcuni possono pensare che ho perso due/tre anni della mia carriera ma nella mia vita privata ho imparato tante cose e quella è più lunga di quella professionale. Mi piace il fatto di aver imparato tante cose, questa è la mia seconda vita in MotoGP e sarà importante chiudere il cerchio nel miglior modo possibile”

09:01 Inizia la conferenza stampa!

