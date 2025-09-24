MotoGP | GP Giappone, Bagnaia: “Lavoriamo per fare un weekend solido”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia dopo 16 gare non ha ancora trovato il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 25.

Ora arriva Motegi, altro circuito dove lo scorso anno vinse sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica, ma purtroppo il #63 della Ducati, in questa stagione non è riuscito a fare bene neanche su piste che lo avevano visto dominare nel 2024.

Ecco cosa ha detto il piemontese, che ha vinto solo ad Austin, approfittando della caduta del suo team-mate Marc Marquez che comandava la gara con più di 2 secondi di vantaggio.

Proprio Marquez potrebbe conquistare il nono Titolo iridato nella terra del Sol Levante, andando così a pareggiare i conto con Valentino Rossi, nove Mondiali ciascuno.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Al test di Misano abbiamo fatto molte prove e trovato alcune soluzioni che riproporremo anche qui per capire se possono in qualche modo aiutarci ad avere più confidenza alla guida. Il tracciato del Giappone è tosto, ma molto bello. Il clima e l’accoglienza dei tifosi sono speciali poi. Lavoriamo per fare un weekend solido e avvicinare il gruppo dei più forti.”

