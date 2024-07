MotoGP | GP Germania Sprint Race, Vinales: “Oggi avevamo una grande opportunità di fare bene”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024, in settima posizione.

Maverick Viñales, negli ultimi minuti della Q2, è stato vittima di un brutto high-side e ha chiuso la sessione in settima posizione. In seguito alla caduta, lo spagnolo è stato sottoposto a visita medica presso il centro medico del circuito, poiché accusava un forte dolore all’anca. Dagli accertamenti effettuati, sia radiologici sia ecografici, non sono state rilevate fratture o lesioni dei legamenti. Maverick ha riportato un trauma contusivo e, sotto antidolorifici, ha preso parte alla sprint. Dopo una buona partenza, il pilota spagnolo ha resistito fino all’ultimo giro, sfiorando la sesta posizione per soli tre millesimi.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“Prima della caduta stavo spingendo per vedere dove fosse il limite in vista dell’ultimo time attack e, sinceramente, non mi aspettavo un high-side proprio in quel punto. Ho cercato di resistere fisicamente fino alla fine. Mi dispiace soprattutto perché oggi avevamo una grande opportunità di fare bene. Possiamo essere davanti domani, il passo gara c’è. Conto di stare meglio fisicamente.”

4.7/5 - (42 votes)