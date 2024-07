MotoGP | Gp Germania Sprint Race, Acosta : “La giornata non è stata male, ci riproveremo domani”

MotoGP KTM GASGAS/strong> – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germani in 22esima posizione.

Nonostante le due cadute di venerdì, Acosta è riuscito a entrare nella top 10 in una sessione di prove serrata, chiudendo 8°. Dato che le condizioni della pista sembrano molto migliori rispetto a ieri, e ha chiuso la qualifica in 10° posto. In gara, Acosta ha perso alcune posizioni nelle prime curve per uscire al primo giro in P14,dopo una rimonta forsennata è stato vittima di un errore che lo ha relegato in fondo allo schieramento.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Abbiamo avuto un piccolo problema in partenza allo sprint, ma poi sono riuscito a recuperare velocemente le posizioni perse. In pochi giri sono tornato al decimo posto e ho recuperato Brad Binder e Marc Marquez, quindi abbiamo guidato con un buon ritmo. Purtroppo ho bloccato l’anteriore e sono andato dritto, chiudendo in P22. Comunque la giornata non è stata male, ci riproveremo domani, penso che la gestione della gomma posteriore sarà impegnativa, ma ci proveremo”.

4.5/5 - (2 votes)