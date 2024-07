MotoGP | GP Germania Sprint Race, Quartararo: “Non riusciamo a trovare una soluzione rapida”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in tredicesima posizione.

Quartararo è partito dalla quattordicesima posizione e ha guadagnato una posizione nelle prime fasi. Nei primi due giri ha lottato per mantenere la posizione ma è stato presto relegato al 15° posto. Il pilota della Yamaha faceva parte del gruppo in lotta per l’11° posizione. A tre giri dalla fine, Pedro Acosta è uscito di pista, portando il francese al 14° posto. Nell’ultimo giro Quartararo ha superato anche Raul Fernandez tagliando il traguardo al 13° posto, a 14.432 dal vincitore.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Abbiamo provato molte cose sull’elettronica oggi. Durante la gara Sprint ero dietro a un gruppo e ho potuto vedere dove dobbiamo migliorare. Sfortunatamente, non riusciamo a trovare una soluzione rapida per fare il passo successivo, ma stiamo cercando di migliorarlo questo fine settimana. Su questa pista mi aspettavo che sarebbe stato difficile.”

