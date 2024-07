MotoGP | Gp Germania Sprint Race, Marc Marquez: “Sin qui weekend disastroso”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo la brutta caduta di ieri, che gli aveva causato la frattura di una falange dell’indice della mano sinistra e una forte contusione al costato, è riuscito a correre la Sprint Race del Gran Premio di Germania.

L’otto volte iridato, che non è riuscito a passare la Q1 a causa di un impeding involontario da parte del collaudatore Honda Stefan Bradl, partito dalla quinta fila, 13esimo tempo, ha corso una gara in rimonta, chiusa al sesto posto. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota ufficiale Ducati ai microfoni di Sky Sport.

“Per poter vincere e lottare con Martin, Bagnaia e quelli più forti serviva un weekend perfetto, invece è stato disastroso. Dall’inizio tanti problemi di tutti i tipi, la caduta poi non ha aiutato e anche fisicamente non mi sono trovato bene. Nella Q1 abbiamo avuto un problema con Bradl, ma sono cose che possono accadere su una pista così piccola. Su una pista così stretta e corta è difficile sorpassare e partire 13esimo non aiuta. Fisicamente è andata meglio di ieri, ho corso con l’antidolorifico, vediamo come starò domani. Con la moto mi sono sentito bene sin dall’inizio, però è successo di tutto, tutto quello che non era successo durante l’anno. Stiamo comunque lavorando bene e l’importante è rimanere concentrati.”

