MotoGP | GP Germania Sprint Race, Marini: “E’ stata la nostra migliore gara”

MotoGP GP Germania Sachsenring Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in 15esima posizione.

Il 18° posto in qualifica è stato il suo miglior piazzamento in griglia dell’anno. È stato un inizio di fine settimana che ha dato fiducia al pilota Honda, capace di scacciare la sfortuna di Assen e rimettersi in carreggiata. L’obiettivo per domenica è chiaro: continuare su questa traiettoria.

Dichiarazioni Luca Marini GP Germania Sachsenring Honda Repsol MotoGP 2024

“Finora è stata la nostra migliore gara, mi è piaciuto molto tutto lo Sprint. L’ho passato gran parte dietro a Fabio e Diggia e sentivo che potevo restare lì. È stato davvero motivante avere questa velocità e conferma il modo in cui dobbiamo lavorare. Questo è esattamente ciò di cui avevamo bisogno dopo il duro fine settimana di Assen. Mi sto adattando molto di più alla moto e stiamo vedendo i progressi. Naturalmente c’è ancora molto da fare, ma è importante godersi questi momenti e fare quello che possiamo domani”.

