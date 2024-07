MotoGP | GP Germania Sprint Race, Di Giannantonio: “Sto soffrendo dalla caduta di ieri”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in 15esima posizione.

Buona gara, nonostante il dolore alla clavicola destra, conseguenza della caduta di ieri nelle Practice del pomeriggio, per Fabio che, dall’ottava casella dello schieramento, scivola in P15. Finale in crescendo anche per lui e gap ridotto rispetto al gruppo davanti.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Sto soffrendo dalla caduta di ieri, ho molto male alla clavicola, ma sto facendo un gran lavoro con Christian, il fisioterapista del Team, e siamo riusciti a risalire in moto. Stamattina ero molto dolorante, nelle Practice ho girato poco e in qualifica ho sfruttato un solo tentativo. In gara poi, abbiamo commesso un piccolo errore di setting, era una modifica che non abbiamo potuto provare. Ci sono state un mix di cose non perfette e non sono partito bene. Domani faremo un passo indietro sul setting, nonostante tutto sarò in pista per il GP e questo è importante.”

