MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bezzecchi: “Non mi aspettavo di essere contento per un decimo posto”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in decima posizione.

Al via dalla P12 in sella alla Ducati Desmosedici GP e capace di mantenere la posizione alla prima curva, grazie ad un bel ritmo e ad un finale solido, Marco recupera fino a centrare la Top10.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Non mi aspettavo di essere contento per un decimo posto, ma sinceramente ieri credo sia stata la giornata peggiore dell’anno. Ero davvero triste, mentre oggi abbiamo fatto dei miglioramenti. In gara sono partito bene, forte, ho forse perso un po’ troppo tempo con Miller, abbiamo fatto una bella bagarre e ho chiuso con un passo da 21.7. A livello di moto siamo tornati alla base di Jerez, mi ero trovato bene, abbiamo preferito non fare modifiche troppo incisive. Sono contento, ora torniamo sui dati e facciamo una bella gara domani.”

5/5 - (15 votes)