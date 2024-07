MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bastianini: “Mi dispiace un po’ perché si tratta dell’ennesimo quarto”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in quarta posizione.

Bastianini ha messo insieme una solida performance, sfruttando il buon passo già mostrato nella giornata precedente. Dalla nona posizione dello schieramento, Enea si è fatto strada fino al quarto posto, colmando il gap con i piloti di testa ma non riuscendo, nel finale, ad avere la meglio sul compagno di squadra.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Ad inizio gara mi sentivo bene, poi dopo tre-quattro giri c’è stato un gran calo della gomma anteriore e quindi da lì in avanti ho faticato molto. Lo stesso è successo agli altri quindi ho pensato di attaccare, ma una volta che sono arrivato in scia a Pecco non ne avevo più. Tutte le volte che mi avvicinavo dovevo prendere un po’ di distanza ed è stato così, bene o male, per tutta la gara. Mi dispiace un po’ perché si tratta dell’ennesimo quarto posto in una gara sprint, ma è andata così. Sicuramente una migliore posizione di partenza avrebbe aiutato, ma c’è da dire che questa mattina ero ancora un po’ dolorante e ci ho messo un po’ a prendere il ritmo. Domani la gara sarà di 30 giri e le temperature dovrebbero essere un po’ più basse, speriamo che questo ci permetta di fare una gara migliore”.

