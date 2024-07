MotoGP | Gp Germania Sprint Race, Alex Marquez: “Dopo la caduta nelle qualifiche credo sia un risultato positivo”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in nona posizione.

Qualifiche decisamente negative questa mattina per Alex, caduto proprio negli ultimi secondi di gara con una forte botta al collo come conseguenza. Gara difficile per lo spagnolo che dopo una partenza non facile è stato autore di una bella sfida con le KTM per l’ultimo punto a disposizione.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Dopo la caduta nelle qualifiche credo sia un risultato positivo. Ho preso una forte botta al collo e qui qualche anno fa mi sono fratturato la seconda vertebra quindi c’era un po’ di preoccupazione. Fortunatamente nulla di rotto però oggi in gara abbiamo sofferto il poco tempo per riposare tra qualifiche e gara. Il passo era buono e domani avremo un’altra occasione per andare in vacanza con un buon sapore in bocca”

