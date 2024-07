MotoGP | GP Germania Sprint Race, Oliveira: “Sono felice per il secondo posto”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia Trackhouse – Miguel Oliveira ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024, in seconda posizione.

Partito dalla prima fila, Miguel è riuscito a mantenere la sua posizione alla fine del primo giro. Dopo una lotta serrata per le prime posizioni, il pilota portoghese è riuscito a rimanere in seconda posizione conquistando il primo podio con i colori della Trackhouse.

Dichiarazioni Miguel Oliveira GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“È molto bello! Ero un po’ nervoso oggi perché non sapevo cosa aspettarmi dalla gara. Sapevo di avere un buon ritmo, ma quando lotti per qualcosa di veramente significativo è sempre diverso rispetto alle prove. Penso di aver fatto un buon lavoro, non ho commesso alcun errore, ma non avevo nient’altro nel serbatoio quando ero dietro Martin. Inoltre, quando la pressione della mia gomma anteriore è aumentata leggermente, ha iniziato ad essere un po’ difficile gestire l’anteriore. A quel punto, ha iniziato ad allontanarsi un po’ da me e non c’era nient’altro che potessi fare. Poi la gomma è tornata ma avevamo lo stesso ritmo. Non mi pento di nulla, sono felice per il secondo posto e sono curioso di vedere come potrà essere la gara domani per noi”.

4.7/5 - (42 votes)