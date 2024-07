MotoGP | GP Germania Gara, Di Giannantonio: “Ho perso pressione ed era davvero pericoloso continuare”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non ha chiuso il Gran Premio di Germania.

Costretto anzitempo ai box per un problema tecnico da investigare meglio sui dati, Fabio quando era a ridosso dell’ennesima Top10 dopo lo scatto dalla terza fila. Questo è il primo ritiro per lui nella gara di domenica e, alla vigilia della pausa estiva, rimane fermo a 92 punti in classifica (ottavo ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Peccato, il primo ritiro per me nella gara di domenica del 2024. Mi dispiace, con la spalla stavo meglio oggi, abbiamo fatto un gran lavoro con il fisioterapista della squadra. La partenza non è stata perfetta, ma non ho perso il contatto con il gruppo e sono rimasto lì. Improvvisamente poi, ho iniziato a perdere grip al posteriore: stiamo verificando sui dati, non sappiamo ancora cosa è successo esattamente. Ho perso pressione, mi è apparso anche un allarme sul dashboard, ed era davvero pericoloso continuare. All’esterno la gomma sembra ok, ma non possiamo escludere che sia qualcosa sul cerchio. Mi dispiace aver chiuso cosi la prima parte della stagione, ma il bilancio fino ad ora è sicuramente positivo.”

