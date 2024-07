MotoGP | GP Germania Gara, Bezzecchi: “Domenica abbastanza positiva”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio di Germania in ottava posizione.

Al via dalla 12esima casella della schieramento e capace di tenere il contatto con il gruppo alla partenza, Marco sfrutta la buona confidenza in sella alla sua Ducati per risalire la classifica. Con i punti di oggi è 12esimo nella generale con 53 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Una domenica abbastanza positiva dopo un avvio complicato. Venerdì è stata dura, mentre ieri abbiamo risolto il weekend. Ho maggiore confidenza alla guida e sono felice di questa Top10. Non è esattamente quello che vorrei, ma abbiamo fatto in ogni caso dei progressi e dobbiamo essere soddisfatti. Le sensazioni sono migliori, nel complesso positive e dobbiamo continuare a lavorare, senza mollare. Qui abbiamo deciso di non fare troppi stravolgimenti sulla moto e forse questa è la direzione giusta per la seconda parte del Campionato.”

