MotoGP | GP Germania Day 1, Mir: “Giornata davvero dura”

MotoGP GP Germania Sachsenring Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania con il 22esimo tempo.

Joan Mir ha vissuto una giornata impegnativa. Partito ventunesimo, lui e il suo team hanno fatto notevoli progressi per migliorare il suo feeling con la Honda RC213V per la sessione pomeridiana, ma una caduta alla curva 1 ha mandato in fumo le sue possibilità di miglioramento. Ha concluso al 22° posto.

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Germania Sachsenring Honda Repsol MotoGP 2024

“Sinceramente oggi è stata una giornata davvero dura per noi, abbiamo sbagliato strada con l’assetto, è stato un rischio che purtroppo non ha pagato. Nel pomeriggio abbiamo trovato un setup migliore, ma quando ho iniziato a spingere davvero sono caduto e questo ha sconvolto la parte finale delle prove. L’obiettivo per domani è essere più competitivi, almeno stare con gli altri piloti Honda e ricominciare in gara quello che facevamo a inizio anno”.

