MotoGP | GP Germania, Bastianini: “Giornata positiva nonostante la caduta”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania in sesta posizione.

Bastianini ha terminato la giornata, a soli 24 millesimi dal compagno di squadra, facendo segnare il suo giro più veloce al penultimo tentativo e con gomma morbida al posteriore. Enea ha inoltre mostrato, nel resto del turno di practice, un passo costante e veloce con pneumatici a mescola media sia all’anteriore che al posteriore. Per lui anche una caduta, fortunatamente senza conseguenze, alla curva 11. Nelle libere, il pilota Ducati numero 23 aveva fatto segnare il settimo tempo.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“È stata una giornata tutto sommato abbastanza positiva, nonostante la caduta del pomeriggio. Sono contento soprattutto perché sono migliorato giro dopo giro ed anche questo pomeriggio mi sono trovato bene. Abbiamo provato qualcosa di nuovo che in alcune parti della pista mi ha aiutato, in altre un po’ meno; quindi, dobbiamo fare un buon lavoro domani per mettere insieme il tutto. Il passo è stato molto, molto buono, ora ci manca qualcosa sul giro secco”.

