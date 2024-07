MotoGP | GP Germania Day 1, Di Giannantonio: “Non mi aspettavo questo lap time, ma sono contento”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania con il nono tempo.

Buono step in avanti tra i due turni e un miglior giro di 1’20.280 per Fabio, costretto al Centro Medico del circuito dopo il crash alla curva 1 per escludere lesioni alla clavicola destra. Dolorante, ma soddisfatto delle sensazioni alla guida della sua Ducati è a soli sei decimi di ritardo dai primissimi (Viñales, 1’19.622 ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Adesso sto meglio, ma è stata una gran botta! Ho dolore alla clavicola, ma il resto sembra tutto ok. Alla fine del rettilineo ho perso il davanti: forse la gomma non era pronta, forse ho frenato troppo forte. Un grande impatto sulla ghiaia insomma, ma il check medico ha escluso lesioni. Sono tornato in pista, non mi aspettavo questo lap time, ma sono contento. Sul passo non siamo messi male, ma dobbiamo fare uno step in avanti sull’elettronica nell’ultimo settore. Adesso fisio, analisi dei dati e arriviamo pronti alla Sprint.”

