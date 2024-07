MotoGP | GP Germania Day 1, Bezzecchi: “Una delle giornate più difficili della stagione”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania con il 19esiamo tempo.

Giornata decisamente complicata per Marco, più in difficoltà del previsto sulla pista tedesca e domani al via dalla Q1 (10.50 am local time ndr). Nessuna conseguenza dopo l’impatto alla curva 11 e un crono di 1’20.901.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Forse una delle giornate più difficili della stagione: stamattina non mi sentivo male, mentre nel pomeriggio il gap si è aperto nuovamente. Sono caduto, ho preso una brutta botta, mi è entrata la ghiaia nel casco e mi sono fatto un po’ male alla faccia. Nella Practice sono tornati fuori i soliti problemi, faccio fatica al primo tocco di gas, la moto non gira, perdo velocità e vado spesso largo. Non è stata la mia giornata, spero di fare uno step domani, non molliamo.”

