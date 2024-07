MotoGP | GP Germania Day 1, Quartararo: “Mi aspettavo difficoltà, ma in aree diverse”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Germania con il 14esimo tempo.

Quartararo ha svolto un ottimo lavoro nelle FP1, quindi è stato pronto a spingere al limite venerdì pomeriggio. I primi 22 minuti di prove libere, terminati con una bandiera rossa, sono serviti come avvertimento che le condizioni erano difficili: le temperature più fredde hanno comportato che le poche curve a destra del Sachsenring dovessero essere affrontate con attenzione. La corsia dei box è stata riaperta alle 15:35, ora locale della pista. Negli ultimi 20 minuti Quartararo ha tentato più time attack, ma non è riuscito a raggiungere la top 10. Ha concluso le prove con un 1’20.407, realizzato al giro 29/30, che lo ha portato al 14° posto, 0.785 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Germania Sachsenring MotoGP 2024

“C’era davvero vento. Penso che questo sia stato uno dei motivi per cui ci sono state così tante cadute: il vento spingeva così tanto sull’anteriore. Ma la temperatura di oggi non è legata alle difficoltà che stiamo avendo. Mi aspettavo di avere difficoltà qui, ma sembra che stiamo lottando in aree diverse da quanto pensassi. Mi aspettavo di meglio in alcuni posti. Quindi è difficile. Alla fine siamo a un decimo dalla Q2 e questo è un po’ frustrante. Ad essere onesti, il tracciato è breve, quindi un decimo è ancora parecchio. Ho avuto la possibilità di correre dietro ad altri piloti e fare un confronto. Questa è un’ottima informazione per Yamaha. Cercheremo di sfruttare al meglio ciò che abbiamo e poi vedremo.”

