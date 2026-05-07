MotoGP | GP Francia 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Le Mans dove, a partire dalle 16:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Francia. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

Diretta Conferenza Stampa GP Francia

16:20 E con MotoGP Social, termina la Conferenza Stampa del Gran Premio di Francia. Grazie per averci seguito e buona serata!

Today we're talking about money! 💸 Will the riders be able to guess the price of these #MotoGP products? 👀#FrenchGP 🇫🇷 | #MotoGPhttps://t.co/olkpCp1OUz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 7, 2026

16:18 Zarco: “Non vengo qui come favorito ma come uno che ha realizzato una cosa incredibile l’anno scorso”

16:16 A.Marquez: “Mi mancava il modo di frenare la moto nel modo corretto e mi faceva perdere tempo. A Jerez abbiamo ritrovato un feeling simile all’anno scorso e sono riuscito a fare la differenza negli altri punti dove sono più forte”

16:12 Zarco e Quartararo su pressione GP di casa

Zarco: “Dire che è un incubo sarebbe sbagliato, dobbiamo renderci conto che non siamo niente senza i fans, loro sono felici di incontrarci. È molto impegnativo perché dobbiamo mettere da parte il lato sportivo”

Quartararo: “Si vede la quantità di fans che sono qui per noi, il nostro calendario di impegni è molto pieno ma fa parte del GP di casa, vedere tutti che si divertono è speciale. Quando ottieni grandi risultati hai quella pressione in più, ma al momento non è così e quindi cerco di godermela”

16:09 Fabio Quartararo: “Le aspettative sono più basse rispetto all’anno scorso ma nei test di Jerez abbiamo trovato feeling. Cerchiamo di ritrovare quelle sensazioni al posteriore su questa pista. Utilizzeremo il pacchetto aerodinamico dei test, sarà importante perché in passato ero abituato a fare il tempo sul giro grazie all’anteriore e con questa moto non ci riesco. Il mio spirito è sempre lo stesso, cerco di dare il massimo, spingere me stesso al limite. Lo sto facendo anche se i risultati non sono quelli che vorrei”

16:06 Johann Zarco: “L’anno scorso con la vittoria è stato fantastico. Al momento ho tanta fame e se dovessi avere la stessa opportunità, non la devo sprecare. I fans francesi sono gli unici a sperare che piova! Penso di poter avere le mie possibilità se piove, a Jerez sull’asciutto non potevo lottare per il podio. Non spero che piova, ma se dovesse arrivare la pioggia, sfrutterò l’occasione”

16:05 Alex Marquez: “Non è realistico pensare di vincere. Il nostro weekend a Jerez è stato fantastico, ho ritrovato le sensazioni del 2025. Qui capiremo se le sensazioni erano legate solo a quella giornata o possiamo ripeterle nel corso della stagione. Dovremo confermarci anche in una pista diversa da Jerez. Spero di poter proseguire questo buon momento di forma. Ci siamo, siamo tornati ma ci sono varie cose da confermare”