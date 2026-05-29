MotoGP | GP Mugello: livrea del centenario per le Ducati di Bagnaia e Marquez [VIDEO]

GP Mugello Ducati MotoGP 2026 – Il circuito del Mugello, su cui le Desmosedici MotoGP hanno scritto pagine indimenticabili della storia sportiva Ducati, è stato lo scenario della presentazione della Collezione 100. Dieci modelli, dieci edizioni numerate e limitate a soli 100 esemplari ognuna, che ripercorrono dieci momenti della storia Ducati.

Ciascuno degli esemplari è reso unico da una dotazione speciale: la livrea ispirata a una moto iconica della storia Ducati, le selle in Alcantara o in pelle con logo Ducati ricamato e dettagli tecnici pregiati come le pinze freno in Bronzo Centenario. Questo colore è riservato alla collezione ed è utilizzato anche per la corona del tappo serbatoio, e per la targhetta con il numero dell’esemplare rivettata sulla testa di sterzo o sui cavallotti ricavati dal pieno. Diverse componenti meccaniche di ciascuna moto hanno una colorazione esclusiva che completa la livrea storica. La frizione a secco, che costituisce una prima assoluta per i modelli V2*, completa l’autenticità di questa storica collezione.

Marc Marquez e Pecco Bagnaia hanno svelato le moto del team Ducati Lenovo, impreziosite da una livrea speciale per la gara del Mugello, il cui design fa convivere sulla carena le dieci grafiche delle moto della Collezione 100 con i nomi dei dipendenti Ducati. I dettagli celebrativi del centenario e le date 1926-2026 sono glitterati, richiamando la storica 750 Imola Desmo, mentre sul cupolino la grafica moderna contrasta con una tabella portanumero ovale e il font d’epoca.

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