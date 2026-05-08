MotoGP | Gp Le Mans Prove Libere 1: Marini al Top, Di Giannantonio è secondo

MotoGP Prove Libere 1 GP Francia Le Mans – Grande inizio di Luca Marini sul circuito Bugatti di Le Mans, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Francia, quinta tappa della MotoGP 2026.

Il pilota del Team Honda HRC Castrol ha portato in vetta la sua RC213V nelle prove libere del venerdì, prima sessione della giornata con il crono di 1:30.857, crono ottenuto al 15esimodei suoi 18 passaggi.

Il #10 della casa giapponese ha fatto il tempo con una gomma media nuova al posteriore, mentre al secondo posto troviamo un grandissimo Fabio Di Giannantonio, che nonostante bel 19 giri con le stesse gomme oltre ad un ottimo passo gara è a soli 0.054s dal pesarese.

Il pilota del VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati davanti alla migliore delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta, che però al pari di Marini aveva gomme nuove e che ha un distacco dalla vetta di 0.208s.

Strepitosa anche la prestazione di Johann Zarco, che al pari di Di Giannantonio, ha utilizzato lo stesso treno di gomme per tutto il turno, ben 19 giri. L’idolo di casa, vincitore dell’edizione 2025, è quarto a 0.252s da Marini.

Quinto tempo per Raul Fernandez, che in sella all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team ha girato in 1:31.224 a 0.367s dalla vetta. Il #25 precede la migliore delle Yamaha, quella di Alex Rins (+0.445s) con il #42 che ha utilizzato la stresa gomma anteriore per tutta la sessione, mentre ha cambiato la posteriore per fare il tempo.

Bene anche Alex Marquez, con il vincitore di Jerez che al pari di Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco ha utilizzato le stesse gomme per tutta la sessione. Il #73 del Gresini Racing è settimo e davanti alla seconda Aprilia Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura.

Marc Marquez ha chiuso nono a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Il nove volte iridato della Ducati ha fatto tutta la sessione con gli stessi pneumatici, ma rispetto a “Diggia” che guida la sua stessa moto è lontano poco meno di mezzo secondo. A chiudere la Top Ten Brad Binder con la seconda KTM Factory.

Joan Mir con la seconda Honda ufficiale ha chiuso 11esimo, davanti ad Enea Bastianini, 12esimo con la KTM RC16 del Team Tech3. La “Bestia” è davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin (rispettivamente primo e secondo nella classifica iridata, ndr) hanno chiuso in 14esima e 15esima posizione, davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, 16esimo a 0.690s dalla vetta.

Ventesimo tempo per Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), preceduto dalle Yamaha di Jack Miller (Pramac Racing) e Fabio Quartararo (Team Factory) e dalla Honda LCR del rookie LCR, Diogo Moreira e davanti al rookie Yamaha Pramac Toprak Razgatlioglu e a Jonas Folger, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3.

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