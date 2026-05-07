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MotoGP | GP Le Mans, Taramasso: “Gara molto speciale per Michelin”

Michelin è per il terzo anno Title Sponsor della gara di casa

di Alessio Brunori7 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans, Taramasso: “Gara molto speciale per Michelin” MotoGP | GP Le Mans, Taramasso: “Gara molto speciale per Michelin”

GP Francia Le Mans MotoGP 2026 – La Michelin è pronta ad affrontare il Gran Premio di casa. Per il terzo anno consecutivo si è legata ad uno degli eventi più attesi della stagione MotoGP: il MICHELIN Grand Prix of France 2026.

A Le Mans, territorio storico per il costruttore francese, il Gran Premio di Francia si distingue come una tappa unica nel calendario. Si distingue per la qualità della sua organizzazione e per l’entusiasmo eccezionale dei suoi spettatori, riconosciuti come il pubblico più grande e tra i più appassionati del campionato. Questo legame unico con tifosi, team e dipendenti del Gruppo conferisce all’evento una forte dimensione umana, al centro dell’impegno di Michelin per la MotoGP.

Con una lunghezza di 4,185 km, il circuito Bugatti è caratterizzato da stop-and-go, alternando zone di frenata pesanti con fasi di accelerazione. Con nove curve a destra e cinque a sinistra, esercita particolare stress sul lato destro della gomma posteriore. Sebbene il suo livello di abrasività rimanga moderato e le richieste energetiche complessive siano relativamente basse, Le Mans richiede comunque grande precisione di guida, oltre a un’ottima stabilità e un’aderenza costante per mantenere un ritmo elevato.

A queste caratteristiche specifiche si aggiunge una variabile decisiva: il meteo. Tradizionalmente instabile a maggio, le condizioni possono evolversi rapidamente tra la mattina e il pomeriggio, costringendo le squadre a fare affidamento su pneumatici in grado di offrire un’ampia gamma operativa.

In questo contesto, Michelin ha progettato un’assegnazione per il 2026 incentrata sui composti Medium-Soft, dando priorità alla versatilità e alla costanza. Gli pneumatici anteriori Power Slick sono disponibili in tre specifiche simmetriche (Soft, Medium e Hard), permettendo un adattamento fine alle condizioni della pista. Questa configurazione è accompagnata da un’assegnazione di 15 pneumatici anteriori (5 per specifica).

Al posteriore, i piloti avranno due mescole asimmetriche, Soft e Medium, identiche a quelle del 2025, con spalla destra rinforzata per soddisfare le esigenze specifiche del tracciato.

In condizioni di bagnata, anche le gomme Power Rain avranno mescole morbide e medie e presenteranno questa architettura asimmetrica al posteriore.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Il Gran Premio di Francia è sempre un momento molto speciale per Michelin, perché corriamo in casa, su un circuito che fa parte della nostra storia e davanti a un pubblico eccezionale. Le Mans è un tracciato molto interessante per noi: non è il più veloce del calendario, ma richiede molta precisione, stabilità e costanza nel grip. È anche un circuito in cui le condizioni possono cambiare molto rapidamente, rendendo la gestione degli pneumatici assolutamente cruciale.

In questo contesto, il nostro obiettivo è fornire una ripartizione in grado di coprire una vasta gamma di situazioni, permettendo ai piloti di esprimere appieno il proprio potenziale. Abbiamo quindi lavorato su una messa a fuoco medio-morbida, con tre specifiche anteriori per offrire maggiore flessibilità, in particolare in risposta alle variazioni di temperatura, e soluzioni posteriori comprovate adatte ai vincoli del circuito.

Infine, questa edizione ha un significato particolare poiché conclude tre anni durante i quali Michelin è stata molto orgogliosa di essere la partner titolare del suo Gran Premio nazionale. Si tratta di una collaborazione realizzata con partner di alta qualità, che contribuisce pienamente al successo e all’influenza di questo evento.”

Come parte delle attività offerte al pubblico, Michelin organizzerà nuovamente un’iniziativa particolarmente popolare dell’edizione precedente: una gara ciclistica che riunirà diversi piloti della MotoGP sul tracciato del Bugatti. Prevista per giovedì 7 maggio, dalle 12:30 alle 13:30, questa attività contribuisce a dare vita all’evento fin dai primissimi giorni, promuovendo al contempo un messaggio a favore della mobilità sostenibile.

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