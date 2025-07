MotoGP | GP Brno Sprint Race, Di Giannantonio: “Fiducioso per domani”

MotoGP Brno Pertamina Enduro VR46 – Sabato da dimenticare per Fabio Di Giannantonio. Dopo le qualifiche difficili di questa mattina, il pilota del team VR46 che partiva dalla quinta fila, è stato protagonista di una caduta durante il quarto giro (fortunatamente senza conseguenze, ndr). Diggia si è detto fiducioso per la gara di domani dove spera di poter rimontare diverse posizioni.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race Brno

“Stiamo provando a capire cosa sia successo alla partenza perché ho fatto la mia manovra normale, ma ho avuto un problema alla frizione ed è stato strano. Penso che nella Sprint avessimo un passo più veloce di quello mostrato, ma anche il feeling con l’anteriore era strano, mai sentito prima. Sia la Sprint che la caduta sono state strane, non spingevo tanto, ma ho perso l’anteriore. Però sono sicuro che domani non avremo questo feeling, abbiamo una spiegazione per questo. Abbiamo mancato la Q2, con una posizione di partenza completamente diversa avremmo una gara diversa domani, ma è quello che è e dobbiamo lavorarci. Il mio passo era molto buono questa mattina, quindi sono fiducioso per domani, proveremo a fare una bella rimonta e goderci la gara”