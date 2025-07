MotoGP | GP Brno Gara, Quartararo: “Sappiamo dove possiamo migliorare”

GP Repubblica Ceca Brno Yamaha 2025 – Fabio Quartararo ha concluso il Gran Premio della Repubblica Ceca in sesta posizione. Il pilota Yamaha, che partiva dalla terza posizione, ha perso terreno nei primi quattro giri, scivolando fino al settimo posto. Al settimo giro, la caduta di Enea Bastianini gli ha consegnato la sesta posizione. Con un grande distacco sia dai piloti che lo precedevano che da quelli dietro, il francese ha potuto concentrarsi sul fare la sua gara fino al traguardo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Repubblica Ceca

“Ho fatto una gara simile a quella di ieri. I primi cinque giri sono complicati per noi. Stamattina siamo partiti con un assetto completamente diverso che mi è piaciuto molto. È stato bello provarlo in gara e sperimentare qualcosa di diverso. Il mio passo non era male, soprattutto negli ultimi cinque giri. Sappiamo dove possiamo migliorare, soprattutto quando giriamo in gruppo. Stiamo lavorando duramente su questo”

