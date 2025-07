MotoGP | GP Brno Gara, Alex Marquez sanzionato con un long lap penalty

GP Repubblica Ceca Brno Gresini Racing 2025 – La gara di Alex Marquez a Brno è durata poco complice un suo errore dal quale è dipesa una caduta che ha coinvolto anche l’incolpevole Joan Mir. Lo spagnolo del team Gresini Racing ha ricevuto un long lap penalty che dovrà scontare nel Gran Premio d’Austria tra tre settimane.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Repubblica Ceca

“Dispiace perché oggi avevamo un ottimo feeling, nel warm up qualcosa è cambiato e avremmo potuto chiudere in Top 5 “tranquillamente”. Mi dispiace per Mir, ovviamente è stato un contatto non voluto. Un errore da cui imparare, c’è da essere più pazienti nei fine settimana in cui le cose non vanno benissimo. Ora riposeremo e ci faremo trovare nella miglior forma in Austria tra tre settimane”

3.3/5 - (3 votes)