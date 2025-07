MotoGP | GP Brno Gara, Marini a punti: “Possiamo fare uno step”

GP Repubblica Ceca Brno Honda HRC Castrol MotoGP 2025 – Domenica nel segno della continuità per Luca Marini. Scattato bene alla partenza, il pilota Honda HRC Castrol si è inserito nella lotta per i punti, risalendo fino a sfiorare la top ten a metà gara. Giro dopo giro, Luca continua a rafforzare la sua condizione dopo la caduta a Suzuka.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Repubblica Ceca

“Positivo portare a casa qualche altro punto oggi, è un po’ di motivazione in più in vista della pausa estiva. Ma è stata un’altra gara difficile per noi. Come ho già detto ieri, questa pista ti permette davvero di sfruttare al massimo una MotoGP, e noi stiamo ancora faticando sul fronte della velocità di punta. Oggi, con le temperature più alte, è anche calato il grip al posteriore e questo ci ha penalizzato in percorrenza. Sono però fiducioso: quando arriveranno le nuove parti potremo fare un bel passo avanti e tornare a lottare con i piloti che erano vicini a noi a inizio stagione. La pausa sarà l’occasione giusta per mettere a punto tutto, noi continuiamo a lavorare come sempre”

